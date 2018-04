Travolto da un carrello, operaio in ospedale con le gambe schiacciate

Investito e travolto da un carrello da lavoro che gli avrebbe schiacciato le gambe e l'addome, provocandogli diverse fratture: poteva andare peggio, perché nonostante il ricovero d'urgenza in ospedale – anche se poi l'allarme è stato derubricato con un codice giallo – non è mai stato in pericolo di vita. Ma ne avrà per più di un mese.

L'ennesima vittima (per fortuna non grave) dell'ennesimo infortunio sul lavoro in terra bresciana: questa volta è successo a Brescia, nella zona di Sant'Eufemia, all'interno dell'azienda Santoni Spa di Via Carlo Fenzi.

La vittima, che come detto se l'è vista davvero brutta, è un operaio bresciano di 54 anni che abita a Roncadelle: sono stati i suoi colleghi di lavoro ad allertare il 112, la centrale operativa dell'Areu che ha inviato subito inviato sul posto ambulanza e automedica.

In meno di mezz'ora l'operaio era già in ospedale, alla Poliambulanza: sulla dinamica dell'accaduto indagano i carabinieri e i tecnici del lavoro dell'Ats, in campo per verificare eventuali irregolarità in ambito lavorativo.

Poco prima delle 16 il 54enne sarebbe stato travolto e centrato in pieno da un pesante carrello, che non si sa per quale motivo ha cominciato a muoversi: forse non era stato frenato, forse era troppo carico. Colpito e travolto: le ruote gli sono passate letteralmente addosso, provocandogli diverse fratture alle gambe.