Malore improvviso fuori da scuola, bimbo di 6 anni in condizioni disperate

Un bimbo marocchino di 6 anni è stato portato in condizioni gravissime all'ospedale Civile di Brescia, a seguito di un improvviso malore che lo ha colpito appena uscito da scuola. E' successo a Roncadelle in via Roma, verso le 12.30 di lunedì, a poca distanza dalla primaria Gianni Rodari.

Il piccolo era in compagnia della sua mamma, quando si è accasciato a terra privo di sensi. Un passante ha provato a rianimarlo a lungo, poi è arrivato sul posto l'elisoccorso: quando è stato portato in volo al Civile, il suo cuore non aveva ancora ripreso a battere.