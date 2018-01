Nessuna traccia, nessuna notizia: il mistero del ragazzo scomparso nel nulla

A più di due settimane dalla sua scomparsa, ancora nessuna traccia di Pietro Giordani, il 33enne di Gargnano di cui non si hanno notizie ormai dal 22 dicembre scorso. Un’altra giornata di ricerche andata a vuoto: sono a decine i tecnici e i volontari impegnati sul campo, in acqua e sulla terraferma. E con il passare dei giorni prende piede l’ipotesi dell’allontanamento volontario.

L’ultimo segno tangibile e riconducibile a Pietro Giordani risale al capodanno scorso, quando in prossimità del torrente Baes (in località Prà de la Fam a Tignale) era stato recuperato il paraurti della sua auto, una Fiat Panda. Ultima traccia e poi più nulla, per quello che è davvero diventato un caso: il giorno dopo la scomparsa la stessa Panda era stata ripresa dalle telecamere all’esterno dell’hotel Meandro.

Ci sono anche altre immagini, meno nitide, riprese dal circolo vela di Campione del Garda. In acqua intanto si continua a cercare: prima a largo di Gargnano, poi di Tignale e infine proprio a Campione, utilizzando mezzi subacquei e pure il Rov, il robot per esplorare i fondali.

Nelle prossime ore il raggio delle ricerche verrà ancora ampliato. Oltre all’acqua si cerca nell’entroterra, risalendo il torrente dove è stato ritrovato il paraurti. Domenica è stata passata al setaccio anche tutta la zona della Valle di Vione, purtroppo senza esiti.