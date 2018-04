Bimba morta in ospedale: 10 medici indagati per omicidio colposo

Dalla Procura hanno fatto sapere che si tratta di un atto dovuto, così da permettere a tutti di “muoversi” liberamente nell'ambito delle indagini: certo il provvedimento non può passare inosservato, perché per la morte della piccola Nicole Zacco di Gottolengo sono stati indagati per omicidio colposo in tutto dieci medici, insomma tutti quelli che hanno avuto a che fare con lei prima del decesso.

La bimba aveva solo 4 anni: morta al Civile di Brescia per un'infezione all'orecchio, la complicazione di una semplice otite che a quanto pare non sarebbe stata curata a dovere. I genitori hanno riferito di come la bambina fosse stata male più di un mese, circa 40 giorni, e che due ospedali della provincia, dopo averla visitata, ne avrebbero rifiutato il ricovero.

Anche il Ministero della Salute ha voluto vederci chiaro, e ha inviato sul posto una task force di esperti tra cui i carabinieri del Nas, il Nucleo anti-sofisticazione. Di certo aiuterà a far luce sulla vicenda anche l'autopsia sulla salma della piccola: la data non è ancora ufficiale, ma potrebbe essere già martedì.