Blitz di polizia e carabinieri, gli trovano in casa 52 kg di cocaina purissima: arrestato

Maxi sequestro di cocaina in un appartamento di Mazzano da parte dei carabinieri di Brescia, in collaborazione dell'Unità cinofila della Locale, sempre di Brescia.

A casa di un 45enne albanese, subito arrestato, sono stati trovati 52 kg di cocaina purissima, che, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe fruttato fino a 14 milioni di euro.

Le forze dell'ordine sono arrivati al narcotrafficante al termine di lunghe indagini, poi - una volta certi di poterlo beccare in flagranza - hanno fatto scattare la perquisizione. L'uomo si trova ora in carcere, ma le indagini non si fermano: i militari vogliono risalire all'intera rete che ruota a un così ingente quantitativo di droga.