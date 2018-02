Colpito alla testa da una barra d’acciaio, operaio muore sul colpo

Infortunio sul lavoro in acciaieria, perde la vita un giovane operaio gardesano. L'ennesima vittima della strage silenziosa sui luoghi di lavoro è il 41enne Maurizio Cossu, residente a Salò e dipendente della Idro Tecno Garda Impianti, sempre di Salò. Insieme a un collega stava lavorando alla sistemazione di una barra di acciaio, alla Aso Sps di Vallese di Oppeano, in provincia di Verona, azienda di proprietà dell'omonimo gruppo bresciano, con sede a Ospitaletto.

Per motivi ancora in fase di accertamento quella barra si è staccata, si è sganciata dal supporto che la teneva ferma e l'ha colpito in pieno alla testa. Un colpo violentissimo, che purtroppo non gli ha lasciato scampo: la macchina dei soccorsi si è mossa rapida, gli operatori sanitari hanno cercato di rianimarlo a lungo. Ma il cuore di Cossu non ha mai ricominciato a battere.

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio, sotto gli occhi attoniti dei colleghi di lavoro. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dell'Ulss per gli accertamenti di rito: si cerca di capire cosa abbia scatenato il terribile incidente. Forse una distrazione, forse un malfunzionamento: Cossu stava lavorando a una pesante barra d'acciaio utilizzata per la cromatura.

La magistratura non ha ancora dato il via libera per i funerali, non si esclude venga disposta l'autopsia. Lo piangono amici e familiari, soprattutto i genitori con cui abitava a Salò: anche su Facebook la notizia si è diffusa rapidamente, a decine i messaggi di cordoglio pubblicati ancora mercoledì sera.