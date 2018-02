Tragedia sul lavoro, le lacrime per Maurizio: "Sarai per sempre nei cuori di tutti"

Non è ancora stata programmata la data dei funerali di Maurizio Cossu, giovane operaio gardesano rimasto travolto e ucciso da una pesante sbarra di acciaio mentre stava lavorando con alcuni colleghi in un'acciaieria del Veronese, ma di proprietà bresciana: la salma al momento riposa all'obitorio dell'ospedale di San Biagio, a Bovolone, in attesa del nulla osta della magistratura.

La tragedia si è consumata in fabbrica nel primo pomeriggio di mercoledì, alla Aso Sps di Oppeano, azienda di proprietà dell'omonimo gruppo bresciano con sede a Ospitaletto. Cossu era al lavoro insieme a un collega alla sistemazione di una barra di acciaio, che all'improvviso si è staccata dal supporto che la teneva ferma.

Cossu è stato colpito in pieno alla testa, sbattuto a terra con violenza inaudita: un impatto che purtroppo non gli ha lasciato scampo, perché il suo cuore si è fermato e non ha più ricominciato a battere.