Mario Bozzoli: il giallo della fattura da 44mila euro prima della scomparsa

Per il momento sono solo supposizioni, qualcuno direbbe addirittura illazioni: ma c'è una fattura da 44mila euro che entra prepotentemente a far parte dello scenario sulla scomparsa di Mario Bozzoli, l'imprenditore di Marcheno di cui ormai non si hanno notizie certe da quasi tre anni, e per cui sono indagati – in concorso in omicidio e occultamento di cadavere – non solo due operai delle Fonderie Bozzoli ma anche i nipoti dello scomparso, figli del fratello Adelio.

La fattura, dicevamo: il documento è stato reso pubblico mercoledì sera durante la trasmissione televisiva “Chi l'ha visto”. Tante le ipotesi: pare che Mario Bozzoli non fosse a conoscenza del pagamento ancora da saldare. E non certo una modica cifra: si parla di lavori per un totale di quasi 44mila euro.