Travolto da un’auto, morto a soli 15 anni: l’ultimo dono del giovane Marco

Travolto da un’auto alla vigilia di Natale, muore in ospedale poco più di 24 ore più tardi: il triste, tristissimo destino del giovane Marco Ciuferri, strappato dalla sua vita ancora troppo presto, aveva solo 15 anni. Nella tragedia, una luce di speranza: i familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi, così che qualcun altro possa vivere grazie a Marco.

La tragedia si è consumata a Predore, sul Sebino bergamasco, dove il 15enne abitava. Era la tarda serata della vigilia (intorno alle 23) quando Marco Ciuferri è stato travolto da un’automobile, all’incrocio tra la Strada Provinciale 79, Via Grumelli e Via del Maglio. Stava portando a mano il suo scooter, fermo a quanto pare per un’avaria, quando è stato centrato in pieno da un’auto che viaggiava in direzione opposta.