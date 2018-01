Voce storica della radio, muore a 53 anni: "Ciao Luana, buon viaggio"

Erano in tantissimi lunedì pomeriggio a Pelugo, in provincia di Trento, per l’ultimo e commosso saluto a Luana Ravelli, morta a soli 53 anni dopo aver convissuto a lungo con una malattia difficile. Si è spenta sabato mattina all’ospedale di Tione, nell’abbraccio del marito Osvaldo e della figlia Valerie.

E’ stata una delle voci storiche di Radio GB1, altrettanto storica emittente che all’epoca (negli anni ‘80) trasmetteva dagli studi in località Cà Rossa, a Storo. Solare e sempre sorridente, vera trascinatrice, si era fatta conoscere non solo nelle Giudicarie e in Trentino ma anche nel Bresciano, soprattutto in Valsabbia e sul lago d’Idro.

Una famiglia molto conosciuta in zona: il marito gestisce infatti una concessionaria a Villa Rendena. Non è il primo lutto rosa che ha colpito la nota emittente: lo scorso anno è morta anche Maria Tonini, altra voce di Radio GB1 che ha lasciato un bel ricordo a tanti, tantissimi ascoltatori.

“Ciao Luana”: su Facebook la ricordano anche gli amici della radio. “Un grande ricordo”, scrive Zeno. “Con lei ho condiviso la passione della musica - aggiunge Antonella - Non ci sono molte parole, non le trovo”. “Ciao Luana, buon viaggio”, è l’ultimo saluto di Fernando.