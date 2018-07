Ragazzo scomparso da un camping sul Garda, ricerche in corso

Si chiama Koen van Keulen, è olandese di Soest, ha 17 anni e da venerdì notte nessuno ha più sue notizie. In vacanza con la famiglia all'Eurocamping Pacengo, frazione del Comune di Lazise, sulla sponda veronese del Lago di Garda, il giovane sarebbe scomparso tra le 2:15 e le 2:30 di venerdì. Al momento della scomparsa aveva un cappello a strisce e una camicia blu. Disperato l'appello della madre, che invita tutti coloro che hanno notizie utili a contattare il numero di telefono +31643027527, oppure le forze dell'ordine.

Il giovane è uscito con tre amici per recarsi al Night Festival organizzato dal parco divertimenti dedicato al cinema "Movieland". Dopo aver preso il bus per tornare al camping, in solitaria, nessuno l'ha più visto. Le ricerche per ora sono condotte dai carabinieri della caserma di Peschiera.