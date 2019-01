Jorge Lorenzo in ospedale sul Garda: mistero sull'incidente

È arrivato in compagnia di un uomo e di una donna, si è fermato all'interno della clinica per un paio di ore dopodiché è partito in direzione di Barcellona. La notizia della visita nel pronto soccorso della clinica “Pederzoli” di Peschiera del Garda per Jorge Lorenzo, pilota della Honda, ha fatto il giro del mondo, anche per il mistero che aleggia attorno all'incidente che gli sarebbe capitato.

Il pilota spagnolo della Moto Gp, appena passato dalla Ducati al team Honda dove troverà il collega-amico Marquez, è entrato in ospedale nel pomeriggio di ieri, come riferisce il Corriere del Veneto. L'uomo e la donna che lo accompagnavano non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione, al pari dei vertici della clinica.

In attesa delle visite che verranno effettuate a Barcellona, il CEO di Dorna, la sua scuderia, ha ipotizzato che il problema alla mano possa essere dovuto a una rottura (o una semplice infrazione) dello scafoide.