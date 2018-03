Picchia il padre in carrozzina: in manette ex promessa del calcio

Altri guai per Hanine Yonese, 27enne che ha militato anche nelle fila del Chievo. Il giovane, che era già finito in manette nella primavera del 2016, è stato nuovamente arrestato per aver malmenato il padre disabile e i militari intervenuti a difesa dell'uomo. Durante l'udienza se l'è pure presa con il giudice