Sirmione: morto a 57 anni Guido Bussi, storico fiorista di Colombare

C'è chi lo chiamava “maestro”, e chi addirittura “mago”: tutto il paese lo piange e lo ricorda con affetto. Si è spento a soli 57 anni il fiorista gardesano Guido Bussi, titolare della storica bottega a Colombare di Sirmione. Sono attesi in tantissimi ai funerali, che verranno celebrati martedì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Era malato da un paio d'anni, è morto al Civile di Brescia.

Per il suo lavoro era conosciuto in tutto il Basso Garda, anche nella sponda veronese. Aveva aperto il suo primo negozio nel 1985 e proprio in Via Colombare, per poi trasferire la sua attività a poche centinaia di metri di distanza, in Via Durighello.

Sempre sorridente e pieno di voglia di fare, è stato tra i principali animatori del gruppo Gracip ma soprattutto tra i fondatori della Pro Loco sirmionese. Da qualche tempo aveva chiuso il negozio, e ha continuato a lavorare in itinere, per eventi e cerimonie. I suoi fiori hanno addobbato decine e decine di matrimoni.

Grande appassionato di sport, era stato allenatore della Virtus Desenzano Basket (il paese dove tra l'altro aveva cominciato a lavorare). La società l'ha voluto ricordare con un commosso post su Facebook. Lo piangono le figlie Beatrice e Isabella, il figlio Edoardo (anche lui giocatore di basket).