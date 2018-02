Mondo della politica in lutto: è morto Giovanni Verga

Sono attesi in tantissimi martedì pomeriggio a Darfo Boario Terme per l'ultimo saluto a Giovanni Verga, morto a 71 anni dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia. Si è spento domenica mattina al Civile di Brescia, dove da tempo era ricoverato: lo piangono la moglie Fiorella, i figli Massimiliano, Alessandra e Sergio.

I funerali saranno celebrati alle 15 nella chiesa parrocchiale del paese. Conosciuto in tutta la valle, Verga ha sempre lavorato in fabbrica (lavorava al reparto di imbottigliamento dell'acqua Boario) dove è stato rappresentato sindacale, e per decenni ha militato nel Partito socialista italiano.

Molto attivo nel territorio dove è nato e cresciuto: ha ricoperto diversi ruoli, negli ultimi anni è stato vicepresidente di Valle Camonica Servizi, dirigente nazionale della Fipsas (la federazione di pesca sportiva), presidente del Consorzio forestale Valle dell'Allione e dell'associazione dei pescatori di Darfo.

E' stato tra i fondatori della Pro Loco, in municipio è stato sia consigliere che assessore, poi in Comunità Montana, delegato sindacale, consigliere provinciale del Coni. Nel 1987 è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica dal presidente Sandro Pertini.