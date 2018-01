Crolla a terra mentre fa jogging, muore noto maestro di karate

La tragedia si è consumata domenica 31 dicembre, a poche ore dalla festa di Capodanno: il maestro di karate e arti marziali Giovanni Speranzini si è accasciato a terra mentre stava facendo jogging in Via Giovanni Falcone a Montichiari, il paese dove abitava e allenava.

Pare che si sia improvvisamente accasciato a terra, sotto gli occhi increduli di alcuni passanti che hanno subito allertato il 112: nonostante la corsa disperata in ospedale, purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. Speranzini è morto a 59 anni stroncato da un infarto. Nelle prossime ore saranno comunicate data e ora dei funerali.

Volto più che noto in tutta la provincia, maestro di karate e di arti marziali. Cintura nera al Quinto Dan, ha iniziato la pratica del karate nel 1980: quattro anni più tardi ottiene la cintura nera. Oltre al karate (di cui era anche arbitro regionale) è stato anche cintura nera di goshindo e istruttore di kravmaga e difesa personale.