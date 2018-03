Lacrime e dolore per papà Franz: “Dalla vetta più altra proteggi i tuoi cari”

Su Facebook rimane quella fotografia, di spalle sulla neve: di fronte a sé un maestoso paesaggio, sembra un'eterna cartolina. Il suo ultimo post, quasi una premonizione: “Sarà una lunga notte”. Una notte infinita: il giorno dopo infatti si consumerà la tragedia, ai 2500 metri d'altitudine della Concarena, più o meno allo scoccare delle 8.30.

A tradirlo è stata la montagna, la “sua” montagna: una roccia che si spezza, si stacca. Un volo nel vuoto, di centinaia e centinaia di metri. Insieme a lui un'amica fidata, la sua compagna di cordata che purtroppo ha potuto solo assistere inerme a quella scena terribile.

Saranno celebrati martedì i funerali di Francesco Rota Nodari, da tutti conosciuto come Franz: morto sabato mattina sulla nuova via della Corna Rossa, in territorio di Ono San Pietro. Lo piangono la moglie Marta e le sue due figlie, ancora piccole.