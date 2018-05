Aneurisma a pochi giorni dal parto, mamma Francesca lotta per riprendersi

Sono più di 2000 gli amici di “Francesca Forever”, la pagina Facebook nata per coordinare le varie iniziative di solidarietà per aiutare Francesca Sandrini, la giovane mamma originaria di Temù – da qualche anno abita nel Pavese – che non si è ancora ripresa dal terribile aneurisma (con successiva ischemia) che l'ha colpita nel gennaio scorso, a pochi giorni dal parto del suo secondo figlio.

Una battaglia quotidiana, che coinvolge ovviamente anche il marito Daniele: la segue giorno dopo giorno, per lei ha dovuto rinunciare al lavoro. Viene aiutato dai familiari e a distanza anche dagli amici di Francesca, su Facebook e non solo: negli ultimi mesi sono stati raccolti più di 30mila euro con del crowdfunding sul web.

E altri arriveranno a margine del “concertone” che è stato organizzato per lei lo scorso fine settimana a Ponte di Legno. Francesca non ha mai visto il suo secondogenito: ricoverata in ospedale, è stata travolta all'improvviso da un male che l'ha portata ad un improvviso stato vegetativo.

In quello stato vi è rimasta per alcune settimane: oggi Francesca si trova in una clinica di Torino, dove sta provando a riprendersi, sta lottando per riprendersi. Il rischio concreto purtroppo è che la giovane donna rimanga disabile.

Intanto si lavora, per trarre il meglio da ogni attimo, da ogni giorno della sua vita: a breve dovrebbe essere programmato un incontro con i suoi figli, con l'ultimo nato (che ha ormai quasi quattro mesi) e il primogenito, che ha già quasi tre anni.