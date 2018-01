Esami gratuiti per amici e uomini di potere: sospeso medico del Civile

E' stata sospesa dall'incarico per due mesi la dottoressa Ermanna Chiari, medico in forze al Civile di Brescia e responsabile del laboratorio di eco-cardiografia. La donna, 62 anni, dal 2012 in poi sarebbe stata protagonista di più episodi di “favoritismo”, senza vantaggio economico personale ma comunque procurando un vantaggio ad amici e conoscenti.

Un lungo elenco: dall'amico personale al parente, e poi il vicino di casa, il collega medico, il deputato, perfino il magistrato. Un meccanismo piuttosto semplice: la dottoressa Chiari non solo faceva saltare le code, per ogni tipo di esame, ma ai suoi conoscenti non faceva manco pagare.

Secondo quanto emerso dall'inchiesta, coordinata dal pm Ambrogio Cassiani, la donna avrebbe portato a termine 43 esami gratuitamente, per un danno al Servizio Sanitario Nazionale di oltre 3000 euro. E' accusata di abuso d'ufficio.