Bimbo morto nello schianto: i risultati dei test su alcol e droga

Gli esami dell'alcol e della droga hanno dato esito negativo: a quanto sembra Andrea Filograno, il papà del piccolo Dominic morto a soli 4 anni nello schianto alla galleria Prada, sarebbe uscito di strada a causa di un colpo di sonno.

Questa l'ipotesi più accreditata, anche a seguito dei risultati dei test tossicologici, mentre proseguono le indagini sulla tragedia di sabato notte, tra Vobarno e Sabbio Chiese. Non si esclude comunque, in attesa delle dovute perizie, che l'auto possa essere sbandata a causa di un guasto improvviso.

L'uomo alla guida, come da prassi, risulta indagato per omicidio stradale. A bordo della sua Audi A3 si è schiantato sulla sinistra, sul pilastro di cemento alla base della galleria: nello schianto ha riportato ferite gravissime il piccolo Dominic, il suo bambino di soli 4 anni, morto in ospedale poco dopo il ricovero.