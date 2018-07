Miss Lombardia, la corona a una 18enne bresciana

La lunga strada che porta al sogno di diventare Miss Italia è stata imboccata nel migliore dei modi da una bresciana, Denise Ayroldi. Nella selezione regionale che è andata in scena ieri sera a Montichiari, la bella 18enne si è aggiudicata la vittoria, diventando Miss Miluna Lombardia.

Nata a Brescia da padre pugliese e madre albanese, residente a Cellatica, Denise frequenta la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano, il suo sogno - oltre a quello di diventare Miss Italia - è quello di diventare avvocato (qui un'intervista rilasciata a inizio anno). Un'altra passione della 18enne è quella per il mondo della moda che le consente di tirare fuori la parte più determinata, forte e sicura di sé. Nella serata di ieri si è esibita cantando una canzone di Amy Winehouse. Complimenti, e in bocca al lupo per il resto del viaggio.

