Miss Italia, la bresciana Denise Ayroldi già in lizza per la finale

Venerdì conosceremo già la prima finalista di Miss Italia 2018, con la speranza che sia bresciana. L'edizione 2018 del concorso di bellezza quest'anno parte con largo anticipo e per la prima volta la vincitrice di "Miss 365" - l'evento si terrà a Saint Vincent - otterrà il pass più ambito.

Tutte le speranze bresciane sono per la 18enne Denise Ayroldi di Cellatica. La giovane, padre pugliese e mamma albanese, alta 1.76, nella presentazione ufficiale che ha dovuto fornire per il concorso scrive di sè: «Mi chiamo Denise Ayroldi, ho 18 anni e frequento il primo anno di Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano perché in futuro vorrei seguire le orme di mio papà e diventare avvocato in ambito internazionale, sfruttando la lingua francese, inglese e spagnola che ho studiato al liceo. Al contempo coltivo anche tanti altri interessi: fin da bambina sono sempre stata molto attratta dal mondo della moda e dello spettacolo ed è proprio questa passione che mi ha spinta a partecipare ai casting. Per me Miss Italia non rappresenta solo il concorso che celebra la bellezza e l’eleganza italiana, ma è anche una grande possibilità. Ad esempio mi ha regalato l’opportunità di credere a pieno nelle mie capacità e dare il meglio di me stessa, di affrontare le paure con coraggio e di conoscere tantissime belle persone. Non vedo l’ora di continuare a sognare, perché "un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso!"».

Le 18 finaliste:

- Ginevra Bresciani (Ladispoli, Roma)

- Olga Strogovets (Macerata)

- Valentina Colecchia (Foggia)

- Elisabetta Guido (Roma)

- Marika Ferrarelli (Napoli)

- Manuela Matera (Potenza)

- Denise Ayroldi (Brescia)

- Claudia Chiellini (Como)

- Chiara Savocchi (Latina)

- Chiara Barbaro (Cuneo)

- Lucrezia Terenzi (Bracciano, Roma)

- Rossella Manicone (Priverno, Latina)

- Floriana Monacelli (Priverno, Latina)

- Federica Aversano (Caserta)

- Rosa Setola (Civitanova Marche)

- Deborah Pilenga (Bergamo)

- Valery Eucalipto (Napoli)

- Alessia Spagnulo (Taranto)

Le 18 miss promosse nel casting si vanno ad aggiungere alle altre 4 già selezionate dal web nei giorni scorsi:

- Raffaella La Rosa (Apricena, Foggia)

- Mariachiara Lupoli (Forio, Napoli)

- Silvia Surini (Rogno, Bergamo)

- Martina Carrozza (Messina)