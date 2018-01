Bimbo dimesso dall’ospedale e poi morto, indagati due medici

Sono due i medici dell’ospedale Santobono di Napoli che al momento risultano iscritti nel registro degli indagati: l’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto, nell’ambito delle indagini ancora in corso sulla morte del piccolo Christian Corso, deceduto il 29 dicembre scorso per un arresto cardiaco.

Il bimbo era stato accompagnato in ospedale dai genitori il giorno prima: aveva la febbre, il mal di stomaco e la dissenteria, ma dopo un primo check up al pronto soccorso il piccolo era stato dimesso, non ci sarebbe stato bisogno di un ricovero in ospedale ma solo di un controllo medico nelle successive 24 ore.

La situazione però è rapidamente degenerata. Il giorno seguente infatti il piccolo Christian ha cominciato a stare male di nuovo, a stare peggio: la mattina del 29 dicembre è stato trasferito d’urgenza in ospedale, quando ormai era già in arresto cardiaco. E purtroppo non c’è stato più niente da fare.