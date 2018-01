Bimbo morto a soli 3 anni: l’ultimo abbraccio di mamma e papà

Sono attesi in tantissimi questa mattina (lunedì) a Bagnolo Mella per l’ultimo saluto bresciano al piccolo Christian Corso, morto a soli 3 anni il 29 dicembre scorso. Era appena stato dimesso dall’ospedale, dal Santobono di Napoli: su quanto accaduto la Procura ha aperto un’inchiesta, e sono due i medici indagati per omicidio colposo.

La salma è arrivata nella sua casa di Via Gramsci direttamente da Ercolano, città d’origine della famiglia e dove sabato già è stato celebrato un primo funerale. Lo piangono mamma Carmela e papà Ferdinando, e con loro la piccola Martina, sorella maggiore di Christian.

Il bimbo è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Era stato accompagnato in ospedale dai genitori il 28 dicembre: aveva la febbre, mal di stomaco e dissenteria, un’infezione alle vie aeree. Ma dopo un primo check up, al pronto soccorso, il piccolo era stato dimesso. Il giorno successivo la situazione era rapidamente degenerata.