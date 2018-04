Un volo di 3 metri prima di morire: Caterina lascia tre giovani figlie

Non è morta sul colpo, dopo la tremenda caduta: ma sono bastati purtroppo solo pochi minuti prima che il suo cuore smettesse di battere. Quando sono arrivati i soccorsi, era ormai troppo tardi: la donna era già morta. Si cerca di capire ora l'esatta dinamica della tragedia: l'ipotesi più realistica è quella di una perdita inaspettata di equilibrio, all'improvviso.

Si chiamava Caterina Ferrari la vittima dell'incidente di sabato notte a Quinzano d'Oglio: la donna aveva 54 anni, intorno alle 2 si è sarebbe sporta dalla finestra della mansarda per verificare se la figlia più piccola stesse già rientrando a casa. Sarebbe stata “allertata” dai cani che abbaiavano.

In casa c'era anche un'altra figlia, quella che poi ha chiamato i soccorsi una volta che si è accorta di quello che era successo. Come detto, purtroppo non c'è stato niente da fare: la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto ambulanza e automedica, ma il suo cuore ha smesso di battere in pochi minuti.