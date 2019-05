Violento nubifragio, dal soffitto del supermercato scende una cascata d’acqua

Nel corso del violento nubifragio che si è abbattuto su Concesio nel tardo pomeriggio di venerdì, l’acqua piovana ha iniziato a filtrare dal tetto del supermercato Auchan, scendendo come una piccola cascata all’interno dei locali, allagandoli quando ancora erano presenti dei clienti a fare la spesa. Tanto è stato il pericolo a causa dell’acqua finita in prossimità dei macchinari elettrici, ma anche per il rischio di cadute sul pavimento bagnato. Danni alla struttura e alla merce esposta.