Scomparso da settimane, lo trovano morto con il cranio fracassato

Il tragico epilogo che nessuno avrebbe mai voluto scrivere: il manager Alessandro Fiori, 33enne di Soncino (al confine con Orzinuovi), è stato ritrovato senza vita mercoledì a Istanbul, in circostanze ancora tutte da chiarire. La salma è stata recuperata dall'acqua, piena di lividi e con il cranio fracassato: solo grazie al Dna, confrontato con quello del padre Eligio, gli inquirenti sono riusciti a risalire alla sua identità.

La polizia turca adesso indaga per omicidio. E' già stato interrogato il tassista che per primo avrebbe accompagnato Alessandro in albergo: non si esclude l'ipotesi della rapina finita male. A poca distanza dall'albergo in cui avrebbe dovuto alloggiare sono stati infatti ritrovati il suo portafoglio e un cellulare.

In pochi giorni dal suo conto sono stati prelevati migliaia di euro, circa 2000: dai movimenti risulterebbe poi un tentativo di prelevarne ancora, oltre il limite mensile, facendo sì che la sua carta venisse bloccata. Forse già un indizio importante: o la carta gli era già stata sottratta, oppure l'hanno costretto a prelevare con la forza.