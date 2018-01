La tragedia di mamma Alberta: "Vivrai per sempre nei nostri cuori"

Una notizia terribile che nessuno avrebbe mai voluto leggere, né tanto meno scrivere: mamma Alberta non ce l'ha fatta, è morta in ospedale dopo aver lottato per sette lunghi giorni, una settimana esatta. Il suo cuore si è fermato martedì mattina: il martedì precedente era uscita di strada, sulla Provinciale che da Pavone Mella porta a Pralboino, a bordo della sua Lancia Y.

Le terribili ferite di quella fredda giornata purtroppo non le hanno lasciato scampo. Alberta Molinari è morta a soli 32 anni: era ricoverata nel reparto di Rianimazione del Civile, dopo l'incidente non si è mai ripresa. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla.

La camera ardente è stata allestita proprio al Civile, aperta fino a mercoledì pomeriggio verso le 18. Sono attesi in tantissimi ai suoi funerali, che saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Cigole, giovedì pomeriggio alle 15. La piangono il compagno Marco, che lavora in municipio a Cigole, e il figlioletto Matteo, di soli 5 anni, e i genitori.