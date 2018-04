A Brescia 700 persone corrono per Casa Ronald

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Si è svolto a Brescia l’evento “Corriamo per Casa Ronald”, all’interno della cornice del noto evento “Corri x Brescia”. Una volta al mese la corsa podistica non competitiva si associa ad una raccolta fondi di beneficenza per associazioni o fondazioni presenti sul territorio e, ieri, il destinatario era Casa Ronald Brescia, un progetto di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia.



Grazie a questo evento, a cui hanno partecipato circa 700 persone, sono stati raccolti 7.000 €, che andranno a sostenere i piccoli pazienti e le famiglie che la casa ospita. Casa Ronald di Brescia, inaugurata nel 2008, è attiva da 10 anni e ha ospitato più di 1400 persone nella sua storia. Gli ospiti, selezionati secondo precise linee guida della Fondazione e in collaborazione con la vicina Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, provengono per il 59% dal Reparto Trapianti e per il 41% da Oncoematologia pediatrica.



Durante la serata erano presenti anche i seguenti ospiti: La squadra Centrale del Latte McDonald’s Atlantide Pallavolo Brescia, condotta dal Coach Roberto Zambonardi Valter Muchetti : Assessore Rigenerazione urbana e Politiche per una città sicura Comune Brescia (BS) Direttore Medico Dr. Raffaele Spiazzi – Presidio Ospedale dei Bambini ASST Spedali Civili di Brescia Partner dell’evento: Francesco Loda, presidente del Corri x Brescia con i suoi 60 volontari, McDonald’s Italfood, Coca Cola, Vog-Macè con bevande e spuntini.