Come risparmiare in bolletta durante le vacanze di Natale

Già ci sono i regali di Natale: anche a Brescia e provincia si spenderanno quasi 250 euro a testa. E poi i pranzi e i cenoni, le luci e gli addobbi, il riscaldamento sempre acceso: insomma anche (e soprattutto) durante le festività è meglio prepararsi alle spese impreviste. Abbiamo già trattato, in linea generale, dei modi per risparmiare sulle utenze domestiche per il periodo invernale. Oggi vediamo nello specifico alcuni utili trucchetti per risparmiare proprio durante le vacanze di Natale.

Luci

Anche se avete già tutte le luci per l’albero e per l’esterno e alcune devono essere cambiate o rinnovate, meglio se acquistate quelle a Led.

Molto più luminose delle classiche grazie ai toni sul blu, riescono a risparmiare fino al 90% rispetto a quelle ad incandescenza. Leggermente più costose se confrontate con le tradizionali, non solo durano di più, ma consumano decisamente di meno.

Se non dovete rinnovare le luci, potete limitare il loro utilizzo con candele. Disponibili in forme e grandezze diverse, potete scegliere anche quelle profumate che ricordano i classici aromi natalizi. In un attimo non solo avrete ricreato un’atmosfera raccolta e suggestiva, ma avrete un notevole risparmio energetico.

Decorazioni natalizie

Le decorazioni natalizie sono belle e creano un ambiente incantato, soprattutto se in casa ci sono bambini. Questo non vuol dire accendere le luci tutto il giorno. Con l’illuminazione naturale le luci non avranno lo stesso effetto.

Se siete particolarmente distratti e rischiate di lasciarle accese tutto il giorno, allora potete acquistare un sistema di controllo da remoto o un timer su cui impostare l’orario di accensione e spegnimento.

Durante le serate casalinghe, si può scegliere di usare le luci di Natale come fonte di illuminazione, e spegnere le lampade. Infatti, se sono tante possono diffondere una luce forte in tutta la stanza. In alternativa se avete un camino o la stufa a pellet, a sostegno degli addobbi luminosi potete sfruttare la luce che viene da questo sistema di riscaldamento.

Gas e riscaldamento

Durante il periodo di Natale, pranzi e cene sono all’ordine del giorno, quindi passiamo molto tempo dietro ai fornelli con gli elettrodomestici in funzione.

Per risparmiare potete scegliere di usare il il forno per le preparazioni grandi e che hanno bisogno di più tempo di cottura, mentre quello a microonde se dovete scaldare una pietanza.

Nel caso di riscaldamento centralizzato, visto che la maggiorate della giornata si passerà attorno al tavolo, meglio azionare solo quello presente nella stanza in cui ricevete gli ospiti e spegnerlo nel resto delle camere.

Trucchi per risparmiare in cucina

Tornando in cucina, meglio coprire le pentole con i coperchi, in questo modo cuoceranno prima e il consumo di gas sarà dimezzato.

Durante il pranzo o la cena, complici anche gli abiti più pesanti, la vicinanza tra i commensali crea un naturale aumento della temperatura. Quindi meglio abbassare il termostato e si avrà lo stesso risultato.

Prodotti online per il risparmio energetico