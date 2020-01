Il decalogo per ridurre l'inquinamento cominciando da casa

Brescia e la Lombardia sono ancora soffocate dallo smog. E anche se la media annuale nell'ultimo decennio è migliorata, restano elevati i picchi di concentrazioni di polveri sottili e ozono, che rendono l'aria irrespirabile nella maggior parte dei mesi invernali ed estivi. Tra le principali fonti di emissione figurano il riscaldamento domestico, il traffico, l'industria, le pratiche agricole.

E' questo il quadro a tinte fosche dipinto dall'edizione 2019 di Mal'aria, il dossier di Legambiente sull'inquinamento atmosferico. Secondo quanto riportato dalla nota associazione ambientalista, anche il 2018 è stato un anno da bollino rosso: è Brescia, tra l'altro, la città in cui si è registrato il maggior numero di giornate fuorilegge (150 giorni: 47 per il Pm10 e 103 per l'ozono) seguita da Lodi con 149, Monza con 140, Milano con 135, Bergamo e Cremona con 127.

Consigli ecofriendly per ridurre l'inquinamento

Per far fronte a quella che a conti fatti è una vera emergenza, l'Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (Anaci) ha reso noti alcuni utili accorgimenti, dei veri e propri “consigli ecofriendly” per ridurre l'inquinamento provocato dalle abitazioni, e pure per risparmiare un poco in bolletta.

“Per evitare dispersioni di calore e ottimizzare al meglio l'uso dei riscaldamenti – spiega Leonardo Caruso, vicepresidente nazionale Anaci – basta osservare alcuni piccoli accorgimenti quotidiani che contribuiscono sensibilmente alla causa. I cittadini possono fare molto: rivedendo il proprio stile di vita quotidiano in chiave green e sostenibile è possibile contribuire con piccoli gesti al miglioramento della qualità dell'aria che respiriamo”.

Il decalogo degli amministratori di condominio