Utenze e servizi: le 10 cose da sempre rimandate e che è ora di fare

Un periodo di pausa può avere degli aspetti positivi, per esempio quello di mettere ordine nella vita di tutti i giorni, portando a termine tutto quello che si è soliti rimandare. Dall’ottimizzazione delle spese quotidiane al miglioramento dei servizi dei quali si dispone già, ecco quali sono le 10 cose che dovreste fare da qui al 3 aprile in base ai suggerimenti di SOStariffe.it. Un vero e proprio decalogo di (buone) azioni da realizzare in questi giorni di stop obbligato.

Mercato libero di luce e gas

Il mercato tutelato Arera verrà abolito: passando a quello libero oggi si possono risparmiare anche più di 250 euro. Il passaggio può essere fatto da casa, direttamente online, e non necessita di interruzioni della fornitura e del cambio del contatore.

Passare alla fibra ottica

Chi ha un vecchio abbonamento internet casa e utilizza ancora l’Adsl può valutare la possibilità di passare alla fibra ottica per massimizzare le prestazioni della connessione di casa. La copertura della fibra FTTH e della fibra mista FTTC è in costante espansione e la verifica copertura e attivazione del nuovo abbonamento possono essere fatte online, in pochi minuti.

Internet wireless

Se non si è raggiunti dalla fibra ottica non si è obbligati a rinunciare a una connessione illimitata ad alta velocità da casa. Direttamente online, è possibile attivare un’offerta internet wireless che, grazie alla tecnologia Fibra mista Radio può garantire ottime prestazioni (anche di 100 Mega).

Tagliare i costi dello smartphone

Una famiglia di 4 persone che paga 10 euro al mese per ogni smartphone deve spendere 40 euro al mese per garantire a tutti pacchetti completi di minuti, sms e giga. Scegliendo le migliori tariffe mobile del momento è possibile dimezzare la spesa e risparmiare fino a 20 euro al mese. Le nuove offerte mobile, compreso di portabilità del numero, possono essere attivate direttamente online con spedizione della nuova Sim a casa.

Pensare a un viaggio

Direttamente online è possibile ideare un nuovo viaggio, studiandolo nei minimi dettagli. Per proteggersi contro possibili cancellazioni basterà scegliere, sempre sul web, la polizza viaggio con opzione di annullamento inclusa.

Ripensare alle Rc dei veicoli di famiglia

Confrontando i preventivi e attivando una nuova polizza Rc auto o moto online è possibile dare un taglio netto ai costi assicurativi per i propri veicoli scegliendo tra le soluzioni più convenienti del mercato. L’assicurazione può essere attivata online, scegliendo la data di inizio validità, e l’intera documentazione sarà inviata al contraente in via digitale. Con la recente riforma dell’assicurazione familiare sono possibili ulteriori risparmi.

Garanzie accessorie per la polizza Rc

Con la comparazione online dei preventivi è possibile scegliere, con molta semplicità, le garanzie accessorie più convenienti da affiancare alla copertura Rc. Direttamente online è possibile attivare coperture extra come furto e incendio, assistenza stradale, kasko.. optando tra le opzioni più vantaggiose.

Attivare una nuova polizza casa

Con la polizza casa è possibile ottenere una tutela assicurativa completa, con tante coperture incluse, per la propria abitazione e tutto il nucleo familiare. La scelta e l’attivazione di una nuova polizza casa può avvenire direttamente online, senza doversi recare fisicamente da intermediari o inviare documenti cartacei.

Conto corrente e carte di pagamento

Direttamente online si può individuare e attivare un nuovo conto corrente a zero spese che permette di eliminare tutti i costi di gestione dei propri risparmi (canone annuo, bonifici, etc) e delle carte di pagamento.

Investire i propri risparmi

Attivando un Conto Deposito è possibile far fruttare i propri risparmi senza alcun rischio legato a un investimento. Sfruttando i tassi promozionali più vantaggiosi, si possono massimizzare i guadagni con il minimo sforzo. Il Conto Deposito può essere attivato direttamente online, senza doversi recare in filiale: i risparmi sono protetti dal Fondo interbancario.