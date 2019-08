La scutigera: rimedio naturale contro gli insetti in casa

Nome scientifico Scutigera coleoprata, nota semplicemente come scutigera: è un artropode chilopode di colore grigio-giallastro con 15 paia di zampe, originario dell'area del Mediterraneo anche se ormai è diffuso praticamente in tutto il mondo. Come tutti gli insetti, o simili, a vista può fare un po' impressione: ma forse non tutti sanno che in casa può diventare un alleato importante. Il perché è subito detto: si tratta di un animale insettivoro, dunque si nutre di altri insetti. E quindi può aiutarvi a fare un po' di pulizia.

La scutigera in casa

Il consiglio spassionato, ma non obbligatorio, è quello di non ucciderli se ve li trovate in casa. Fatto salvo ce ne siano tanti, troppi: allora in quel caso, se i rimedi naturali di cui parleremo tra qualche riga non dovessero bastare, allora potete rivolgervi a qualche specialista della disinfestazione. Della serie, pochi ma buoni: se così fosse, sappiate che la scutigera può diventare un punto di forza per la nostra abitazione, perché uccide cimici, scarafaggi, termiti, formiche, pesciolini d'argento e pure zanzare e piccoli ragni.

Segreti e caratteristiche della scutigera

Come detto, la scutigera può vantare ben 15 paia di zampe: che comodità! Anche se può fare impressione, è bene ricordare che è completamente innocua per gli esseri umani, e anche per gli animali domestici che possiamo avere in casa (compresi i cani e i gatti). Un suo eventuale morso infatti non crea conseguenze. Ma fa molto male invece agli insetti che è in grado di uccidere, poiché per loro è velenoso.

A differenza di tanti artropodi, la scutigera ha una lunga, lunghissima vita: la sua longevità è misurabile in media dai 3 ai 7 anni. Ma dove vive la scutigera? Spesso si adagia negli spazi stretti degli ambienti umidi. E quindi in cantina, in bagno o in lavanderie, nelle crepe dei muri o del pavimento, purché appunto siano abbastanza umidi.

Rimedi naturali contro la scutigera

Se proprio non ne voleste sapere, per scacciare la scutigera si comincia dalla pulizia: più un ambiente è pulito e meno ve le troverete tra i piedi. Quindi fate sparire la polvere, i rifiuti organici, i peli degli animali. Ma ci sono degli ottimi rimedi naturali, che se non le uccidono all'istante poco ci manca: dai chiodi di garofano, da mettere in tutta la casa (è un odore che non sopportano, insomma li tengono lontani) oppure polvere di caffè o polvere di pepe di cayenna.

Disinfestazioni a Brescia

A mali estremi, estremi rimedi. Se proprio non riusciste a conviverci, né tanto meno a mandarle via, ecco alcune tra le più note aziende di disinfestazione presenti in città: Brescia Disinfestazioni in Via Carlo Pisacane 26 (telefono 030 302585), EuroGreen Disinfestazioni in Via Antonio Allegri 97 (telefono 030 2319820), Bmb Service al Villaggio Sereno (telefono 030 3542837).