Ondata di furti in tutta la provincia: più di 50 colpi in casa dall'inizio dell'anno

Più di cinquanta furti denunciati in poche settimane, e sparsi un po' ovunque in tutta la provincia con alcune inquietanti concentrazioni, in particolare nella Bassa, nell'hinterland e in città, sul lago di Garda, forse sintomo di qualche “batteria” di banditi che ha scelto una zona dove colpire: è questa la fotografia aggiornata della situazione dei furti in casa dall'inizio dell'anno nel Bresciano, pubblicata dal Giornale di Brescia.

La mappa dei furti in provincia di Brescia

Episodi che purtroppo non mancano mai nella nostra provincia, anche negli ultimi giorni: la mappa dei colpi riusciti raccoglie, come detto, un totale di oltre 50 furti che sono già stati denunciati alle forze dell'ordine. Al vertice della fastidiosa graduatoria si posizionano Botticino e Leno, con quattro furti in abitazione: nel primo caso si sono verificati tutti l'11 gennaio scorso, nel secondo solo nella giornata del 14 gennaio.

Come già testimoniato in altre occasioni, è nel periodo invernale che i furti tendono ad aumentare, numericamente parlando: una circostanza che inevitabilmente si lega alle giornate che si accorciano, insomma quando fa buio presto i banditi possono entrare in azione anche alle 17 o alle 18, approfittando delle case vuote e dei residenti che magari sono fuori a lavorare.

Tutti i Comuni visitati dai ladri dall'inizio di gennaio

Lungo l'elenco dei Comuni già visitati dai ladri dall'inizio dell'anno: con 3 furti denunciati si segnalano Brescia (il 12, il 16 e il 18 gennaio) e Lonato (il 13 e il 17 gennaio). Con 2 furti denunciati invece ci sono Castrezzato (il 16 e il 18 gennaio), Corte Franca (il 14 e il 19), Ghedi (il 14 e il 18), Isorella (entrambi il 12 gennaio), Montichiari (il 9 e il 15), Nuvolera (entrambi l'11 gennaio), Rezzato (11 gennaio) e Roè Volciano (12 gennaio).

Questi infine i paesi dove si è registrato almeno un furto denunciato dall'inizio dell'anno: Agnosine, Bagnolo Mella, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Calcinato, Carpenedolo, Chiari, Cigole, Concesio, Darfo Boario Terme, Desenzano del Garda, Gottolengo, Marcheno, Mazzano, Palazzolo sull'Oglio, Passirano, Pavone Mella, Pisogne, Pontevico, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Trenzano e Visano.