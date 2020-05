Come combattere l'invasione delle formiche in casa

Finito il lockdown, è tornata la primavera: purtroppo sinonimo di formiche, perché è questo il periodo in cui i fastidiosi insettini con le loro zampette multiuso cominciano a infestare la casa e il giardino. Non perdono tempo, purtroppo: puntano i loro obiettivi con rapida organizzazione, e basta davvero pochissimo (a volte davvero poche ore) prima che sia troppo tardi. E attenti alle esche: le formiche si presentano alle finestre e in cucina, spesso seguono il profumo irresistibile delle tracce di cibo, meglio ancora se zuccherino.

L'arrivo delle formiche

Le formiche quando arrivano, arrivano. Prima di andare in panico, è bene cercare di capire da dove arrivano. In casa basta un buchino, appunto vicino alla finestra oppure sotto la porta: se la vostra abitazione è ben isolata, e sigillata, le possibilità di una sostanziosa “invasione” si riducono di parecchio. Altro consiglio utile: la pulizia delle stanze, per non lasciare “tracce” utili che fungano da richiamo. Di nuovo massima attenzione alla cucina: bastano poche briciole o qualche granello di zucchero.

Rimedi naturali per allontanare le formiche

Prima di affidarsi a un esperto, insomma prima di chiamare una ditta specializzata in disinfestazioni, si può tentare il tutto per tutto con alcuni rimedi naturali. Come già per le mosche da frutta, o da ulivo, si può utilizzare l'aceto: una strategia utile potrebbe essere quella di lavare il pavimento con apposite soluzioni di aceto, oppure posizionare in alcune zone “critiche” dei batuffoli di cotone impregnati di aceto e limone. Non solo: anche la menta emana un odore sgradito alle formiche. E ancora il caffè, oppure il talco.

Disinfestazioni a Brescia

A mali estremi, estremi rimedi. Superata la fase naturale si può provare con gli insetticidi: può bastare una spruzzata a fare danni micidiali per l'eventuale colonia infestante. Ma certo respirarne i fumi non fa bene neanche all'uomo, tanto meno agli animali domestici o peggio ancora ai bambini piccoli. Per questo si può anche pensare di “liberare” la casa per qualche ora e far intervenire uno specialista.

Di seguito una breve selezione di alcune delle aziende bresciane, operative in città e provincia, specializzate nella disinfestazione da formiche, casalinga e non solo: segnaliamo Ecoproject in Via Longavina a Muscoline (telefono 0365 337564), Disinfestazione Brescia in Via Santella a Sarezzo (telefono 329 4123170), Eurogreen Disinfestazioni in Via Allegri 97 a Brescia, San Polo (telefono 030 2319820).