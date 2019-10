Trucchi e rimedi naturali per allontanare le cimici da casa

Tra i tanti animaletti che, purtroppo, sono soliti infestare casa, non poteva mancare la temibile cimice: non tanto per il pericolo, che non c'è, quanto per il fastidio di trovarsele di fronte, con il loro celeberrimo odore. Vediamo allora quali potrebbero essere alcuni utili (e funzionali) rimedi naturali per allontanarle dalla nostra abitazione: abbiamo già trattato ad esempio degli scarafaggi, oppure della scutigera, perfino del ragno violino e dei pesciolini d'argento.

Le cimici: verdi e non solo

Oggi tocca alle cimici, croce e delizia di case e appartamenti anche bresciani: si attaccano al bucato, entrano da piccole fessure, sono tanto brave a mimetizzarsi che quasi non si vedono. La più comune è la cimice verde, ma negli ultimi anni non sono mancate “invasioni” da Paesi lontani, come la cimice marmorata o la sua “cugina” asiatica. Per non parlare della cimice dei letti. Come da caratteristica genetica, la cimice essendo un eterodottero è attrezzata con potentissime ghiandole odorifere, che appunto emettono un odore molto fastidioso. Come detto non sono dannose per l'uomo, ma lo sono invece per le piante e l'agricoltura in generale: la cimice verde, ad esempio, è considerato uno dei principali agenti dell'aborto traumatico, in cui il guscio di forma normalmente ma il seme è atrofizzato. Vediamo alcuni dei rimedi naturali più conosciuti per allontanarle, definitivamente o quasi.

Aglio

Non tutti sanno che l'aglio, che non manca mai in cucina, è anche un ottimo agente anti-parassitario. Il suo odore risulta infatti molto sgradevole per gli insetti, e le cimici in particolare: basterà posizionarlo in alcuni angoli della casa, schiacciandolo così da “liberare” il suo micidiale profumo.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un altro prodotto che le cimici non possono proprio vedere, anzi annusare. Il suo odore le fa allontanare rapidamente: se già lo utilizziamo per il bucato, possiamo diluirlo con un po' di acqua e spruzzarlo nelle zone più a rischio, come l'ingresso di casa o il balcone.

Piante di menta

Altro rimedio efficace contro le cimici: una bella piantina di menta. C'è chi in casa ce l'ha già, magari per utilizzarla in cucina o per preparare qualche ottimo cocktail. Bene: sappiate che il suo profumo, così piacevole all'olfatto, provoca l'effetto contrario nei confronti di tantissimi insetti. Tra cui, appunto, le cimici.

Aglio e cipolla

Dell'aglio ne abbiamo già parlato: allora mettiamoci anche la cipolla. Rimedio naturale dei nonni, utile anche nei tempi moderni: parliamo di un decotto di aglio e cipolla, da preparare utilizzando i bulbi (30 grammi per ciascuno) da far bollire per circa un quarto d'ore in una pentola con un litro d'acqua. Effetto garantito.

Disinfestazioni cimici a Brescia

L'abbiamo già detto anche per gli altri ospiti fastidiosi della nostra casa: a mali estremi, estremi rimedi. Ecco allora alcune delle più conosciute ditte specializzate in disinfestazioni di Brescia: Eurogreen in Via Allegri a San Polo (telefono 800 537850), Bmb Service alla Traversa XIV del Villaggio Sereno (telefono 030 3542837), infine Ambience Service in Via Bologna a Gussago, telefono 800 945658.