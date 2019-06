Sostituire o riparare il tetto: guida e consigli utili

Sostituire il tetto o riparare la copertura della propria casa è un intervento costoso, e che proprio per questo si tende a rimandare il più possibile: ma ci sono degli indizi inequivocabili, i sintomi che qualcosa non funziona e che ci fanno capire che ormai non si può più tornare indietro. Quali sono? Oltre a qualche rumoroso scricchiolio, non vanno sottovalutate le infiltrazioni di acqua dal soffitto, la formazione della muffa in particolare nel sottotetto, oppure le tegole e altri elementi ormai deteriorati dal tempo.

Sostituire o rifare il tetto

La sostituzione o il rifacimento del tetto di casa è un'operazione per cui è necessario affidarsi a professionisti o aziende specializzate. Il consiglio principale è quello di non cercare il risparmio a tutti i costi: saranno le aziende stesse a suggerirvi di non riutilizzare il materiale già presente e a investire in materiali nuovi e di maggior durata o efficienza. Anche energetica: spesso la rimessa a nuovo delle coperture significa un guadagno significativo nell'ambito della dispersione del calore. E quindi più fresco in estate, più caldo in inverno. Con risparmi evidenti anche nella bolletta.

Gli errori da evitare

Come detto è sconsigliabile programmare un intervento al risparmio: meglio andare in fondo al problema. Così come è sbagliato, dicono gli esperti, intervenire a macchia e solo nelle zone dove la copertura è più degrata: il rischio è che il problema sia solo rimandato, e che si ripresenti ancora più “insistente” entro pochi mesi. Altra cosa da non dimenticare: un intervento sul tetto di casa, soprattutto se ad ampio raggio, necessita di una verifica completa di tutte le normative (comunali e non solo) per la ristrutturazione edilizia. Allo stesso tempo, non è da escludere la possibilità di usufruire di qualche gustoso incentivo fiscale.

Il periodo giusto per intervenire

Il periodo giusto per intervenire è proprio quello in cui stiamo scrivendo. E quindi dalla primavera all'estate, non più tardi dell'autunno, onde evitare che con il freddo i lavori in corso possano compromettere la tenuta termica della nostra casa. Certo può capitare che l'intervento sul tetto non sia più proscrastinabile: dunque meglio starci sempre attenti, tenere d'occhio i “sintomi” citati qualche riga fa, della serie che non sbaglia mai, meglio prevenire che curare.

Sostituire o riparare il tetto a Brescia

Dicevamo di professionisti e aziende specializzate: di seguito un breve elenco di imprese che faranno al caso vostro in caso di sostituzione o riparazione del tetto, a Brescia e provincia. Dunque segnaliamo Saci Srl in Via Chiusure a Brescia (telefono 030 317784), Isol Coperture in Via XX Settembre ancora a Brescia (telefono 030 9935164), Professional Tetto a Travagliato (telefono 328 1732754), La Fede Coperture a Castenedolo (telefono 030 2731448).