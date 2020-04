Coronavirus: ristrutturare casa senza uscire? Da oggi si può

La diffusione del Covid-19 sta accelerando l'evoluzione verso il digitale in molti settori, compresi quelli storicamente più resistenti al cambiamento come quello dell’edilizia. Apre al pubblico questa settimana il portale FaberExpert.com che permette di progettare online gratuitamente la propria ristrutturazione e di scegliere l'impresa più appropriata per eseguirla. In un mercato in sofferenza, la startup si propone di sostenere uno dei settori nevralgici della nostra economia: quello delle ristrutturazioni edilizie.

La crisi del mercato immobiliare

A seguito della diffusione del Covid-19 si prevede un calo delle compravendite residenziali compreso tra l'8% e il 18% secondo i dati diffusi nel primo Rapporto sul Mercato Immobiliare 2020 da Nomisma. La conseguente contrazione del mercato legato alle ristrutturazioni e alle nuove costruzioni, aggravata da chi non potrà più permettersi il costo di una ristrutturazione a seguito della perdita del lavoro, andrà a colpire un settore già in crisi.

"Il portale FaberExpert.com - spiega Marcello Marino, fondatore e amministratore della startup - è il primo portale a permettere di progettare una ristrutturazione online, nell'ottica di agevolare l'incontro tra domanda e offerta e di supportare il settore edile".

Come funziona FaberExpert.com

Il portale FaberExpert.com oltre a fornire gratuitamente il servizio agli utenti, permette infatti anche di sostenere imprese e professionisti, aiutandoli ad aumentare la visibilità della propria attività in modo gratuito. La piattaforma offre inoltre una procedura che agevola l'utente nella scelta dei lavori da eseguire, e permette anche di valutare i lavori svolti in precedenza dalle singole imprese o dai singoli professionisti e facilita il confronto tra cliente e impresa in merito ai lavori da fare.

Ad ogni ristrutturazione viene assegnato gratuitamente un referente, che guida l'utente nell'identificazione dei lavori da svolgere e nella scelta dell'impresa o del professionista più appropriato. Nell'ottica di favorire coloro che per la prima volta si dedicano ad una ristrutturazione, il portale offre inoltre la garanzia di aiutare a gestire gratuitamente eventuali controversie che si verifichino tra il cliente e l'impresa durante l'esecuzione dei lavori.

A caccia di nuovi investitori

La startup punta in alto e dopo aver presentato il progetto agli investitori durante WebSummit, l'evento globale di riferimento per il settore tecnologico, sceglie un approccio internazionale nell'ottica di un'espansione futura su mercati esteri partecipando alla Startup School di Y Combinator, l'acceleratore di startup di San Francisco che ha guidato il lancio di piattaforme quali AirBnB e Dropbox.

"In questa fase in cui le imprese e i professionisti stanno comprendendo l'importanza dello smart working - conclude Marcello Marino – siamo certi che il portale sia un valido strumento per incrementare il fatturato di un settore in difficoltà, grazie all'adozione di nuove tecnologie".