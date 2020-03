Bonus facciate, Ecobonus, Sismabonus: la guida per orientarsi

Una pratica miniguida per fare chiarezza una volta per tutte sui bonus fiscali attivabili in Italia in caso di interventi di ristrutturazione e riqualificazione di abitazioni e condomini: è questo il progetto di Rete Irene (Imprese per la riqualificazione energetica degli edifici) che ha da poco pubblicato online una guida pratica atta a semplificare la comprensione delle detrazioni di legge disponibili, illustrando vincoli e requisiti obbligatori per poterne usufruire. La guida entra nel merito dei vari bonus, incentivi e detrazioni fiscali: dunque dal Bonus facciate per il 2020 fino all’Ecobonus, al Sismabonus e pure l’Ecosismabonus.

Come funziona la guida online

Dalla pagina web dedicata di Rete Irene è possibile sia scaricare che consultare direttamente online le guide relative ai quattro bonus citati poche righe fa: per ognuno di questi sono disponibili dettagli che vanno dalla mera descrizione informativa ai dettagli del provvedimento, la durata temporale, le agevolazioni, l’importo massimo che potrà andare in detrazione.

Bonus facciate : Spese sostenute dal contribuente relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna visibile degli edifici condominiali esistenti, ivi inclusi la pulitura o la tinteggiatura esterna

: Spese sostenute dal contribuente relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna visibile degli edifici condominiali esistenti, ivi inclusi la pulitura o la tinteggiatura esterna Ecobonus condomini : Spese sostenute dal contribuente per gli interventi di riqualificazione energetica del condominio esistente: interessa le parti comuni dell’involucro edilizio, impianti, serramenti, infissi e schermature solari

: Spese sostenute dal contribuente per gli interventi di riqualificazione energetica del condominio esistente: interessa le parti comuni dell’involucro edilizio, impianti, serramenti, infissi e schermature solari Sismabonus : Spese sostenute dal contribuente per realizzare interventi antisismici nei condomini, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, nelle zone sismiche 1, 2 e 3

: Spese sostenute dal contribuente per realizzare interventi antisismici nei condomini, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, nelle zone sismiche 1, 2 e 3 Ecosismabonus: Spese sostenute dal contribuente per realizzare interventi coordinati di Riqualificazione energetica e diminuzione del rischio sismico delle parti comuni degli edifici condominiali

Gli incentivi fiscali in Italia

“In Italia – si legge in una nota di Rete Irene – gli incentivi fiscali costituiscono un’agevolazione unica per i condòmini che deliberano interventi sul proprio condominio: si tratta di strumenti validi per abbattere l’impegno economico delle famiglie e che possono favorire lavori utili a ridurre drasticamente le spese per il riscaldamento, mettere in sicurezza strutturale il proprio immobile, contenere le emissioni in ambiente e rivalutare il proprio immobile. Purtroppo, c’è ancora poca chiarezza tra i non addetti ai lavori. Conoscere quali sono gli strumenti incentivanti a propria disposizione e comprenderne l’impiego più efficace costituisce un vantaggio per il miglior utilizzo delle proprie risorse economiche”.