Se non ve lo siete mai chiesti, forse è arrivato il momento di chiederselo: anche grazie a questa comoda guida. Ma quanto costa comprare casa a Brescia? Il listino aggiornato (relativo al periodo che va da ottobre 2018 ad aprile 2019) è stato presentato solo pochi giorni fa dalla Borsa Immobiliare di Pro Brixia, azienda speciale della Camera di Commercio fondata nel 1995 e oggi presieduta da Giovanna Prandini. Nel listino si entra nel merito dei valori immobiliari della città e della provincia: noi ci dedicheremo in particolare alla città, dove per quanto riguarda il valore al metro quadro si va dai 5100 euro della zona di “Brescia antica”, in pieno, pienissimo centro storico, fino ai 1750 euro al mq per le zone di Chiesanuova e di Folzano (e parliamo di residenziale “nuovo”), Nota curiosa, a margine dell'indagine: le case più care della provincia si vendono invece a Salò e Desenzano, sul lago di Garda, dove si viaggia fino a 7000 euro al mq per il fronte lago, ma pure a Ponte di Legno, dove i picchi raggiungono quota 5000 euro.

I prezzi delle case a Brescia Centro

Per quanto riguarda il “nuovo”, come detto, si va dai 5100 euro al mq per Piazza Duomo, Via Musei, Corso Zanardelli e Piazza Tebaldo Brusato, nella zona di “Brescia antica”, fino ai poco più di 2300 euro (valore minimo) di Via Capriolo, zona “Centro storico nord”. Sono ben oltre i 4000 euro al mq tutte le vie della Brescia antica, salvo per Via Spalti San Marco, Via Cavour, Via XXV Aprile e Via Vittorio Emanuele II (comunque compresi tra i 3500 e i 3280 euro al mq). Cifre simili, tra i 3740 e i 4000 euro al mq, li raggiungono solo Corso Matteotti, Via Dante, Via Pace e Contrada delle Bassiche, in zona “Centro storico sud”.

I prezzi delle case a Brescia Nord

I picchi di oltre 3000 euro al mq si segnalano nelle zone di Mompiano (Costalunga, Valle di Mompiano, San Giuseppe e Villaggio Montini) e poi a San Rocchino e Crocifissa di Rosa, in particolare in Via Apollonio, Via Chiassi e Via Martinengo Cesaresco dove il “nuovo” è in vendita tra i 3000 e i 3250 euro al mq. Altri quartieri noti: a Casazza il “nuovo” vale fino a 2200 euro al mq, al Villaggio Prealpino addirittura 2500 euro.

I prezzi delle case a Brescia Est

La zona di Porta Venezia si avvicina, a tratti, alle zone del centro storico antico: parliamo della Panoramica Ronchi, dai 3440 fino ai 3850 euro al mq, e poi Viale Venezia (fino a 3200 euro al mq) e Viale della Bornata (3100 euro). A Sant'Eufemia le case costano più in collina (fino a 2750 euro al mq) che nella zona “bassa” (in vendita tra i 2370 e i 2550 euro al mq). A Caoinvico case in vendita tra i 2470 e i 2650 euro, a San Polo i massimi raggiungono quota 2000 euro al mq (così anche a Sanpolino).

I prezzi delle case a Brescia Ovest

Insieme alla zona Sud è questa la parte più economica della città. Comprende il quartiere di Urago Mella, l'area della Pendolina, il quartiere Primo Maggio e il Fiumicello, poi i villaggio Violino e Badia, la zona di Porta Milano. Il nuovo a Urago raggiunge il massimo di 2350 euro al mq: più alto il costo delle case in Via Pendolina (fino a 2550 euro) e a Sant'Anna (2450 euro). Nella zona di Via Milano è la tratta tra Via Pascoli e Via Vallecamonica la più economica: a parte il “nuovo”, in vendita dai 1785 ai 1950 euro al mq, si possono trovare abitazioni da ristrutturare anche a 360 euro al mq.

I prezzi delle case a Brescia Sud

Vedi sopra, ma con un dato in più: è a Folzano (con un minimo di 1750 euro) che secondo Pro Brixia si trovano le case nuove più economiche della città. Nella zona sud ci sono anche Viale Duca degli Abruzzi e Via Cremona, dove il “nuovo” costa tra i 2270 e i 2450 euro al mq, e poi Chiesanuova (come Folzano) e Verziano, con cifre comprese tra i 1750 e i 1900 euro al mq. I prezzi crescono appena a Fornaci, tra i 1840 e i 2000 euro al mq, e ancora di più al Quartiere Don Bosco (da 2170 a 2500 euro al mq) e in Via Corsica (da 2270 a 2600 euro al mq).