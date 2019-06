Plafond Casa: mutui agevolati per giovani coppie e famiglie numerose

Sono passati ormai quasi sei anni (era il 20 novembre 2013) dalla prima firma della convenzione tra Abi, l'Associazione Bancaria italiana, e la Cassa Depositi e Prestiti che ha definito le linee guida e le regole applicative per l'utilizzo di uno specifico Plafond di provvista, appunto il Plafond Casa, messo a disposizione per la concessione, da parte delle banche aderenti, di mutui ipotecari alle persone fisiche.

Tali mutui sono destinati all'acquisto di immobili residenziali con priorità per le abitazioni principali, e a interventi di ristrutturazione e miglioramento dell'efficienza energetica. Ma chi sono i beneficiari del Plafond Casa? In via prioritaria le giovani coppie, le famiglie in difficoltà economica, le famiglie di cui fa parte un soggetto disabile, le famiglie numerose.

Plafond Casa: come funziona

In relazione alle tipologie di intervento, sono previste tre diverse durate della provvista Cassa Depositi e Prestiti, pari a 10, 20 e 30 anni. Le banche possono utilizzare la provvista di durata 20 e 30 anni per l’erogazione di mutui ipotecari destinati all’acquisto di immobili residenziali. La provvista di durata 10 anni può invece essere utilizzata per finanziare gli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica.

A seguito di modifiche alla convenzione iniziale, la Cassa depositi e prestiti ha messo a disposizione 3 miliardi di euro per l'erogazione dei mutui alle famiglie. Il credito viene erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili, fino a un massimo di 150 milioni di euro per ogni banca aderenti.

Il mutuo erogato con Plafond Casa ha una darata massima di 30 anni, con tetto di 350mila euro per l'acquisto della prima casa e gli interventi di ristrutturazione: nel dettaglio, si prevedono 250mila euro solo per l'acquisto e altri 100mila euro per la ristrutturazione e il miglioramento energetico. Per quanto riguarda la ristrutturazione, la durata del rimborso arriva fino a 10 anni.

Le banche aderenti al Plafond Casa

Sono più di una ventina in tutta Italia le banche aderenti al Plafond Casa promosso dall'Associazione Bancaria italiana e dalla Cassa Depositi e Prestiti. Solo per citarne alcune, tra le più diffuse in provincia di Brescia: