Come affittare una casa vacanze

Ormai ce ne sono a migliaia anche in provincia di Brescia, la conseguenza del “boom” degli ultimi anni: c’è chi sostiene sia questo il futuro della ricettività, insieme ai bed&breakfast, a discapito di forme più tradizionali come gli alberghi. Parliamo delle case e appartamenti per vacanze, i cosiddetti Cav, ad oggi una fonte di reddito importante per tutti i proprietari di altre abitazioni – su cui ricordiamo si paga l’Imu – oltre alla propria casa di residenza.

A fronte della crisi (inevitabile) del turismo post-Coronavirus, le case vacanze attirano comunque l’interesse delle famiglie (anche con bambini) che preferiscono evitare i luoghi affollati e la condivisione di spazi comuni. Alcuni studi confermano un interesse crescente per le vacanze in Lombardia, da parte degli stessi lombardi: sul lago di Garda, infine, con una casa vacanze è possibile guadagnare anche migliaia di euro al mese, in alta stagione.

Come rendere appetibile una casa vacanze

Se si ha una casa vacanza e si vuole affittare, per avere il massimo dei proventi, bisogna rispettare alcune regole. Il mercato delle case vacanze si svolge soprattutto su internet, per questo bisogna essere presenti sui principali portali per raggiungere il maggior numero di possibili ospiti. Inoltre, bisogna avere un tariffario trasparente che varia in base alle stagioni.

Dare una casa a dei turisti, vuol dire anche garantirgli dei servizi, quindi bisogna essere reperibili in ogni momento e curare particolarmente la manutenzione per una casa efficiente e funzionale. Se l'appartamento si trova all’interno di un condominio, meglio far stampare un regolamento da consegnare agli ospiti al loro arrivo, così da rispettare gli spazi comuni e gli orari di silenzio.

Per i turisti la vacanza deve essere rilassante e quindi devono trovare un ambiente accogliente, arredato con tutti i comfort e un locatore in grado di fornire suggerimenti su possibili luoghi da visitare o strutture caratteristiche da scoprire. In questo modo gli ospiti saranno invogliati a tornare e a lasciare feedback positivi in rete.

Come affittare la casa vacanze

Quando si affitta un immobile, per essere in piena regola, bisogna far riferimento alla normativa regionale. A differenza del bed&breakfast non corrisponde alla prima abitazione, ma ad una seconda casa, quindi è un’attività imprenditoriale occasionale con leggi specifiche.

In questo caso si deve segnalare al Comune l’intenzione di affittare l’immobile con la Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività. Inoltre, per garantire gli acquirenti, bisogna assicurare la trasparenza dei prezzi, sottoscrivere polizze di sicurezza ed effettuare denuncia alla questura.

Non va dimenticato, infine, che nel pieno dei postumi dell’emergenza sanitaria (ma che potrebbe ripresentarsi il prossimo autunno-inverno), anche sulle case vacanze la Regione ha stilato delle precise linee guida: dalla sanificazione agli igienizzanti per le stanze, alla posa di adeguata cartellonistica informativa.

Il contratto per la casa vacanze

L'affitto della casa vacanza comporta la stipula di un contratto. Nel caso in cui gli affitti durano meno di 30 giorni, non serve registrare il contratto, diversamente se durano oltre questo periodo si deve effettuare la registrazione.

Aspetti fiscali della casa vacanze

Anche a livello fiscale ci sono delle differenze nella gestione della casa. Se questa viene gestita in forma non imprenditoriale i guadagni possono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, se invece è un’attività imprenditoriale bisogna avere una partita Iva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In quest'ultimo caso se il contratto è inferiore a 30 giorni, si può applicare la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, se questa è applicata nel comune d’appartenenza, deve essere aggiunta anche alla casa vacanze nel momento in cui si affitta.

Prodotti online per affittare una casa vacanza