Coronavirus: alloggi gratuiti in provincia di Brescia per medici e operatori sanitari

Nel pieno dell’emergenza sanitaria il gruppo DavveroCasa di Lara Tognazzi e Marco Albini offre il suo supporto per garantire alloggi gratuiti a tutto il personale ospedaliero, a medici, infermieri, volontari e tutti i lavoratori che hanno la necessità di avvicinarsi al luogo dove prestano servizi. L’obiettivo è quello di costruire una vera rete d’accoglienza (appunto gratuita) che mette in contatto gli host con il personale sanitario e gli ospedali impegnati nella quotidiana battaglia con il Covid-19.

“La volontà di DavveroCasa – si legge in una nota – è quella di ridurre le distanze sfruttando la distribuzione capillare sul territorio bresciano delle sue agenzie, mettendosi a disposizione per aiutare i lavoratori degli ospedali”. In particolare, il servizio è rivolto a chi lavora nelle strutture sanitarie di Brescia, Desenzano, Gardone Valtrompia, Gavardo, Manerbio, Montichiari e Peschiera del Garda.

Un luogo sicuro per gli operatori sanitari

“L’iniziativa è nata qualche giorno fa dopo aver letto di un incidente durante il rientro dal turno di notte di un medico – dichiara Lara Tognazzi – In poche ore abbiamo pensato di mettere a disposizione i nostri contatti e le nostre competenze per essere d’aiuto in questo momento difficile e così sono iniziate le telefonate. Chi non può tornare alla propria abitazione deve avere un’alternativa sicura, gratuita e vicina a dove presta servizio”.

“Stiamo ricevendo molte disponibilità – aggiunge Marco Albini – Tutti sono felici di poter aiutare ed ora abbiamo aperto una raccolta fondi per sostenere le spese per conto dei vari host, come pulizie, pagamento utenze, sanificazioni e altro ancora, così da poter offrire gratuitamente gli alloggi a chi ne avesse necessità”.

Alloggi gratuiti e raccolta fondi

Medici, infermieri o direttamente le strutture ospedaliere potranno inviare la propria richiesta sulla pagina web davverocasa.it oppure telefonando allo 030 9912810. Tutti coloro che compileranno il form online verranno ricontattati e supportati nell’individuazione della struttura più idonea.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta fondi basta un clic a questo link: tutto ciò che non verrà utilizzato sarà poi interamente devoluto alla Protezione Civile. Il progetto è sostenuto dallo Studio notarile Fabrizio Santosuosso di Brescia, che farà da garante alla raccolta, si occuperà di monitorare l’utilizzo dei fondi e della pubblicazione della rendicontazione, mentre l’agenzia Shots.it di Desenzano del Garda si dedicherà alla comunicazione dell’iniziativa e alla sua promozione.