La primavera alle porte: ecco quando (e come) seminare il prato

Il tempo vola, siamo già arrivati a marzo. E anche a Brescia e provincia è tornata la pioggia, forse preludio dell'arrivo della primavera. Le temperature sono in crescita costante, anche se non si esclude (come già nel 2018) che l'inverno possa dare la sua ultima sterzata. In ogni caso, anche per i pollici verdi bresciani è arrivato il momento di rituffarsi nel proprio giardino, in vista della bella stagione. Prima di cominciare, meglio controllare ci sia tutto: a partire, ad esempio, dal tosaerba e dagli innaffiatoi.

Come e quando seminare il prato

La prima cosa da sapere quando si decide di seminare il prato con il fai da te, è l’importanza della stagionalità. I periodi migliori sono l’autunno e la primavera perchè il clima non deve essere troppo rigido. La temperatura ideale è sopra i 10 gradi perchè permette ai semi di germinare. Stabilito il periodo dell’anno ideale, bisogna valutare anche il terreno. Quello perfetto è regolare e piano.

Se questo non è il vostro caso, allora dovete adoperavi per renderlo tale. Dovete rimuovere le pietre ed eventuali erbacce, come la gramigna. La pianta altamente infestante, se presente, rende vana la semina.

Eliminate le asperità, dovete spianare la superficie e aggiungere altro terreno dove necessario, facendo attenzione a immettere zolle leggere e friabili. Per avere la giusta preparazione zappatelo a mano con il rastrello che vi aiuterà a girare le zolle per avere un manto ricco di potassio e fosforo.

Inoltre, per far si che i semi attecchiscano, il terreno deve essere ben drenato e nel caso di una composizione arida, per dargli un aiuto in più potete aggiungere terriccio e torba.

Tipologie di semi

Prima di procedere con la semina, è importante capire quali semi sono adatti al terreno. Ci sono quelli resistenti al calpestio, agli sbalzi termici e idrici che creano un prato verde scuro. Se il vostro giardino è ingiallito e rado allora dovete scegliere quelli adatti a contrastare questo fenomeno.

I più indicati sono un mix di semi che permettono di avere un prato bello, robusto e resistente anche con poca manutenzione e irrigazioni non frequenti.

Come seminare il terreno

Ora è il momento di spargere i semi. In un giardino di casa la superficie non è molto ampia, quindi potete farlo anche a mano. Camminando dovete spargere i semi prima in una direzione e poi nell’altra. Per farli entrare all’interno del terreno potete aiutarvi con un rullo che servirà anche per compattare la superficie.

A questo punto il prato deve essere irrigato, così da creare la giusta umidità per permettere ai semi di germinare. Dovete ripetere l'operazione sistematicamente fino a quando l’erba non arriva a circa 10 cm d’altezza. Per essere certi che il prato cresca rigoglioso, non dovete dimenticare i concimi che vanno scelti in base alle caratteristiche del terreno.

Giardinaggio a Brescia

Per concludere, ecco alcuni indirizzi utili (a Brescia e dintorni) dove poter scatenare la nostra voglia di fai da te, specializzati anche nella vendita al dettaglio di articoli per il giardinaggio. In città segnaliamo la storica FerroMark in Viale Venezia 14 (telefono 030 3757841) e il Vivaio Volta in Via Borgosatollo 18 (telefono 030 349285). A qualche chilometro di distanza abbiamo invece il Vivaio Bonera, in Via Garibaldi a Capriano del Collo (telefono 030 9747525) e il Garden Center Mombelli in Via Rudiano a Chiari (telefono 030 7009790).

Prodotti online per la semina del prato