Brescia: tutti i parchi e i giardini chiusi fino al 3 aprile

Mai come oggi, state a casa: mentre continua a imperversare l’onda nera del Coronavirus, che anche in queste ore ha fatto registrare decine di morti e centinaia di nuovi casi, a Brescia città è ormai qualche giorno che sono stati chiusi anche i parchi e i giardini comunali (almeno quelli che dispongono del servizio di apertura e chiusura, con recinzioni e cancelli di accesso).

L’ordinanza del sindaco Del Bono

Lo ha deliberato il sindaco Emilio Del Bono: l’ordinanza riguarda parchi, giardini e aree verdi comunali, dove per ovvi motivi sono state vietate anche tutte le attività di vendita e di somministrazione. Rimangono consentiti solo gli eventuali lavori urgenti di manutenzione, effettuati dalle ditte incaricate dal Comune. Il primo cittadino annuncia anche l’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale negli altri parchi e nelle aree verdi che non dispongono di recinzioni. I parchi resteranno chiusi almeno fino al 3 aprile prossimo.

Parchi chiusi fino al 3 aprile: l’elenco completo

Pubblichiamo di seguito l’elenco completo dei parchi di Brescia che saranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile compreso.

Parchi chiusi e seguiti da guardie giurate

Campo Marte (Via Campo Marte) - Parco della Montagnola (Via Pusterla) - Torri Gemelle (Via XXV Aprile) - Zarz (Via Monte Baldo) - Sant’Antonino (Via Marconi) – Bordoni (Via Bordoni) – Parco delle 4 Stagioni (Via Collebeato) – Parco dei Poeti (Villaggio Badia) – Parco Bettinzoli (Via Caleppe) – Parco Giffoni (Villaggio Sereno) – Parco Sereno 1 (Villaggio Sereno) – Parco Casotti (Via Casotti) – Baden Powell (Viale Bornata) – Parco Alpini Terra Bresciana (Via Bettole) – Vento del Mascheda (Caionvico) – Parco Ducos 1 (Viale Piave) – Parco Ducos 2 (Via Gatti) – Parco Castelli (Via Castelli) – Prealpino (Villaggio Prealpino) – La Vecchia (Via del Sebino) – Ori Martin (Via Lussinpiccolo) – Benson (Via Milano) – Giardini Foscolo (Via Foscolo) – Parco Arici Sega (Via Arici) – Parco Maternini (Via Maternini) – Parco della Polveriera (Via Valle di Mompiano) – Parco Manzoni (Via Lamarmora) – Giardini Pascoli (Via Pascoli) – Parco Rosa Blu (Via Nullo) – Parco Morari (Via Odorici) – Parco Venturini (Viale Italia) – Parco dei Maggiolini (Viale Passo Gavia)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Parchi chiusi e seguiti da privati in convenzione

Parco dell’Acqua (Largo Torrelunga) – Parco Martinoni (Via Corsica) – Parco Centro Flaminia (Via Dalmazia)