Come scegliere la migliore cuccia per il nostro cane

Una piccola casa, appena fuori di casa: parliamo della cuccia per il nostro cane, da posizionare in giardino, un comodo rifugio per il nostro fedele amicone a quattro zampe utile a ripararsi dal freddo, e perché no anche dal caldo. A margine del classico “Vai a cuccia!”, intesa come punizione, la cuccia in realtà può davvero diventare il rifugio per il nostro cane, che la può utilizzare sia per dormire che per controllare quello che succede – non va dimenticato che il cane, oltre che un amico, è anche un cane da guardia – o magari per sgranocchiarsi un osso in tutta tranquillità.

Di modelli ne esistono a iosa, di tutti i tipi: la forma più nota e diffusa è quella ovviamente della cuccia a casetta, con un solo ingresso e il tetto spiovente, fatta principalmente in legno. Se ne trovano, anche sul web, di tutte le forme e di tutti i prezzi: le più economiche partono addirittura da poche decine di euro, ma si può arrivare anche a qualche centinaio.

Le caratteristiche di una buona cuccia per il cane

Innanzitutto la struttura: meglio in legno, ovviamente, che in ferro o in plastica. Il legno infatti consente una migliore “gestione” del calore, soprattutto d'estate. Meno problematico è l'inverno, salvo i casi eccezionali di inverni molto rigidi (ma se ne parla soprattutto in montagna). Di certo è consigliato posizionarla in una zona ombreggiata, e magari ventilata, così da evitare che il troppo calore possa fare del male al nostro cane.

Va detto, e i proprietari di cani lo sanno bene, che in ogni caso potreste avere il giardino più grande del mondo, con tutte le amenità del mondo, che il vostro cane, il migliore amico dell'uomo a cui si affeziona davvero tanto, non farà altro che dormire vicino alla porta. Perché non vede l'ora di vedervi, quando uscite la mattina, o di aspettarvi al cancello quando state per rientrare.

Accessori per la cuccia

Nell'epoca del tutto è possibile non mancano ovviamente gli accessori più strambi anche per la cuccia del cane. Noi ci limiteremo ai classici, insomma quelli che non possono mancare: a parte una ciotola (o un secchio) da riempire sempre con acqua fresca, al design interno della casetta del vostro animale si possono aggiungere uno o più cuscini. Ma ci sono anche dei modelli attrezzati con apposita finestrella, da aprire nei mesi più caldi dell'anno.

Le dimensioni della cuccia

Merita un paragrafo a parte il tema delle dimensioni della cuccia: tutto dipende, ovviamente, da quanto è grande il vostro cane. Certo, i cani entrano un po' dappertutto: ma è meglio esagerare con lo spazio, piuttosto che fare accomodare il nostro amico a quattro zampe in una casetta angusta, in cui fa fatica a muoversi. La posizione ideale, come detto, è in giardino ma in una zona ombreggiata e ventilata. Anche il capitolo manutenzione non va sottovalutato: se la cuccia è in legno meglio tenerla sempre levigata, e controllare la presenza di eventuali fastidiose (e pericolose) schegge.

Cucce per cani a Brescia

Abbiamo il nostro cane, abbiamo il giardino e lo spazio adeguato: ma dove la compriamo adesso la cuccia? A Brescia e provincia i negozi specializzati non mancano. Tra i più noti segnaliamo Maxi Zoo in Via Foro Boario a Brescia (telefono 030 2303753), Arcaplanet a Brescia in Via Triumplina (telefono 030 8372446), Terenziani in Via Eugenio Montale a Montichiari (telefono 030 964041), Mangiar da Cani in Via Trento a Capriano del Colle (telefono 030 9748199).