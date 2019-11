Albero di Natale per la casa o il giardino: dove comprarlo a Brescia

La storia dell'albero di Natale comincia da molto lontano: insieme al presepe, almeno in Italia, è di certo una delle usanze natalizie più diffuse e apprezzate (da grandi e piccini). Come da tradizione, è consigliabile utilizzare un piccolo abete, o comunque un sempreverde: solitamente viene posizionato in casa, e per questo le dimensioni sono ridotte, ma chi è fortunato (e magari coraggioso, in vista del maltempo) può anche decidere di posizionarlo nel proprio giardino.

Nella tradizione lombarda l'albero di Natale viene allestito e posizionato entro i primi di dicembre: a Milano, ad esempio, viene preparato nel giorno del patrono di Sant'Ambrogio, e quindi il 7 dicembre. Usanza spesso trasferita anche a Brescia e provincia, dove però solitamente il tempo utile è collegato ai giorni antecedenti l'arrivo di Santa Lucia (nella notte tra il 12 e il 13 dicembre).

Albero di Natale vero o artificiale

Il dilemma è detto fatto: meglio un albero vero o uno artificiale? Il primo sicuramente ha più fascino: a parte il “respiro” di una pianta viva, di certo fa tutto un altro effetto averlo in casa o in giardino. Il secondo però, oltre a costi più contenuti, necessita di una minore manutenzione: è più difficile che perda gli aghi, e una volta dismesso non deve essere trapiantato o trasferito di nuovo all'aperto. Lo si può mettere in cantina e in soffitta, pronto all'uso per l'anno successivo.

L'albero di Natale in giardino

Per chi ne ha la possibilità, come già abbiamo scritto qualche riga indietro, piazzare l'albero di Natale in giardino può essere davvero una bella idea. Sia piantumato a terra, e quindi fermo e immobile anno dopo anno, sia che nel giusto vaso, da spostare magari in prossimità dell'ingresso proprio in occasione delle festività natalizie.

In terra italica, e in tutta la fascia del Mediterraneo, quando si parla di pianta “vera” ci si riferisce al cosiddetto peccio, che è noto ai più come abete rosso. Nell'Europa centrale si utilizza anche e soprattutto l'abete classico, ma esistono delle varianti come i pini e le magnolie sempreverdi.

Acquistare un albero di Natale a Brescia

Prima di tutto, visti i tempi, potrebbe bastare un clic su Amazon: ma in questo caso parliamo in particolare di alberi artificiali. Se invece siete in cerca di un abete vero, e volete controllarlo da vicino, questi sono alcuni indirizzi bresciani dove gli allestimenti natalizi non mancano mai: a Brescia Florarici Garden Store in Via Labirinto 243 (telefono 030 2681618), sul lago di Garda Liloni Garden Center in Via Benaco a Bedizzole (telefono 030 675289), in Valle Sabbia Flor Market Fusi a Ponte Caffaro di Bagolino (telefono 0365 990287), in Valcamonica i Vivai di Valle Camonica in Via Ronchi a Rogno (telefono 349 2548615).