Reti smartphone e mobile, quali sono le più veloci a Brescia e in Lombardia

Quando si parla di domotica, casa intelligente o smart home, internet of things e altro ancora, non si può prescindere da una buona connettività: sia che ci si affidi alla rete fisica, Adsl o fibra ottica, sia quando ci si affida alla rete mobile, in cui ha già cominciato ad affacciarsi (per ora solo nelle grandi città) anche la rete 5G superveloce. E qui ci si pone un dilemma: meglio Vodafone, Tim, Wind 3 o Iliad?

L'associazione di consumatori Altroconsumo ha provato a rispondere alla domanda mettendo in pratica alcune delle principali richieste per cui quotidianamente “interroghiamo” la rete mobile: grazie alle segnalazioni di migliaia di utenti, è stato dunque possibile costruire una graduatoria dei fornitori di servizi sulla base della velocità di connessione, di download, upload e altro.ù

Come funziona la app CheBanda

Chiunque può partecipare al report collettivo, scaricando la app “CheBanda” (disponibile su iOS e su Android) che permette di effettuare un test in “diretta”, ovunque vi troviate sul territorio italiano, ma allo stesso tempo di consultare città per città, paese per paese, la velocità di connessione (sulla base dei test effettuati dagli stessi utenti) dei quattro principali competitor del settore (quelli che di fatto utilizzano reti proprie).

A livello nazionale, dati aggiornati al 23 maggio, in testa alla graduatoria risulta Vodafone, con un punteggio complessivo di 25.946: il valore è calcolato con una formula che considera la velocità di download e upload, la qualità di navigazione online e quella di visione di filmati in streaming. Seguono Tim con 17.513 punti, poi Wind 3 con 13.354 e infine Iliad con 11.914. Ma a livello locale com'è la situazione?

Le connessioni più veloci nel Bresciano

In certi casi la graduatoria si ribalta, ma – ricordiamo – tutto dipende dalla zona in cui vengono effettuati i test e dal tipo di smartphone: in ogni caso, la graduatoria tiene conto di tutte le connessioni (2G, 3G, 4G e 5G), ma è possibile consultare i risultati anche per ogni singola rete. A Brescia città più o meno si conferma l'andamento nazionale: la rete migliore è Vodafone, con 42,8 Mbps in download e 11,7 in upload; seguono Tim con 39 in dl e 13,2 in ul, poi Iliad con 28,5 e 10,9, infine Wind 3 con 23,3 e 9,7. In tutto sono state effettuate 405 prove.

Sfogliando i dati dei Comuni più popolosi, a Desenzano è invece Wind 3 la rete più veloce: 72,8 Mbps in download e 5,1 in upload, seguita da Vodafone (39,6 e 11,7), Tim (39 e 15,6) e Iliad (10,5 e 5,7); in tutto sono stati effettuati 59 test. Sono 29 i test nel territorio di Montichiari: Wind 3 supera i 100 Mpbs in download e i 27,5 in upload, seguita da Tim (26 in dl e 4,8 in ul), Vodafone (15,9 e 4,9) e Iliad (14,7 e 4,5). Infine a Lumezzane, dove però sono state effettuate solo 12 prove (e nessuna per Vodafone): la più veloce è Tim con 28,9 Mpbs in download e 27,1 in upload, poi Wind 3 con 24,6 e 12,2, Iliad con 14,4 e 3,8.

Le connessioni più veloci in Lombardia

E nel resto della Lombardia? Abbiamo confrontato la città di Brescia con le vicine Bergamo e Milano. Nel capoluogo orobico, con 197 test totali, la rete più veloce è quella di Tim, con 40,4 Mpbs in download e 20,4 in upload, seguita da Iliad (25,8 e 19), Wind 3 (18,8 e 6,5) e Vodafone (17,5 e 10). A Milano, su un totale di 4.222 test, è Vodafone la rete più veloce: 48,4 Mpbs in download e 15,7 in upload. Seguono Tim con 40,1 e 15,6, Wind 3 con 32,1 e 13, Iliad con 11,4 e 9,4.