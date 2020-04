Coronavirus: come pulire e igienizzare climatizzatori e condizionatori

La bella stagione sta arrivando e dunque, inevitabilmente, anche il caldo: in gran parte della provincia di Brescia anche in questi giorni la temperatura di casa ha agilmente raggiunto e superato i 20 gradi, anche senza bisogno di alcun impianto di riscaldamento. Dunque pensiamo a rinfrescarci: certo, esistono molte soluzioni alternative, ma l’ideale è ovviamente un impianto di raffrescamento. E’ tempo dunque di pensare alla manutenzione e all’igienizzazione di climatizzatori e condizionatori, per assicurare il benessere delle persone e ridurre gli sprechi.

L’importanza della qualità dell’aria

In questo periodo di emergenza sanitaria e di permanenza forzata in casa, un’ottima qualità dell’aria negli ambienti domestici è quanto mai necessaria, per garantirci una quarantena più sana e sostenibile e aiutarci a tenere fuori dalla porta il pericolo invisibile di sempre: l’inquinamento indoor – secondo l’OMS fino a cinque volte superiore a quello outdoor.

Se alcune delle azioni consigliate per purificare gli ambienti sono dettate dal buonsenso – come aerare gli ambienti più volte al giorno, evitare l’accumulo di polvere, non fumare, scegliere complementi d’arredo in materiali naturali, preferire detersivi naturali ed ecocompatibili – un ruolo importante possono giocarlo climatizzatori e condizionatori dotati di filtri purificanti, purché correttamente manutenuti.

Nessuna evidenza di contagio, ma meglio prevenire

Perché se è vero – come attestato da AiCARR, l’associazione italiana del settore climatizzazione – che a oggi non c’è alcuna evidenza di una possibile trasmissione per via aerea del Covid-19 e che quindi gli impianti di condizionamento domestici non possono diffonderlo, è altrettanto vero che un impianto perfettamente funzionante diventa il metodo indispensabile per proteggerci da funghi, muffe e batteri, che possono essere causa di mal di testa, allergie e problemi respiratori.

Sempre secondo AiCARR, non è necessario igienizzare gli impianti con una frequenza maggiore di quella consigliata ma non bisogna scordarsi tutti gli interventi di igienizzazione e manutenzione programmati per salvaguardare la salute delle persone a casa e assicurare l’efficienza degli apparecchi, evitando l’aumento di consumi energetici, vibrazioni e rumori fastidiosi.

Come si pulisce il climatizzatore?

Come si pulisce il climatizzatore? Bisogna chiamare un tecnico o è possibile farlo da soli? Per Desivero, piattaforma di servizi e prodotti nell’ambito della termoidraulica e dell’arredo bagno, per alcuni apparecchi possiamo intervenire anche con il fai da te, purché si rispettino tre semplici mosse

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sollevare lo sportello in corrispondenza della griglia di emissione dell’aria dove si trova il filtro; Eliminare gli accumuli più importanti di polvere con l’aiuto di un pennellino e poi passare la superficie con un panno in microfibra lievemente inumidito d’acqua e sapone; Quando il filtro è pulito passare nuovamente un panno inumidito solo con acqua e aspettare che si asciughi prima di rimontarlo sul condizionatore.

Climatizzatori e assistenza a Brescia

Nel caso in cui l’operazione non dovesse risultare così semplice o fosse necessario un intervento tecnico, su desivero.com è possibile scegliere una serie di prodotti e servizi professionali tutti a portata di click a garanzia di qualità e salubrità dell’aria. Questi invece alcuni utili indirizzi di professionisti che operano a Brescia: Punto Service in Via Vanoni 2 (telefono 030 2511660) e Punto Clima in Via Lamarmora 242 (telefono 030 349590).