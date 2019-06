Come pulire la lavatrice: guida e consigli utili

E' uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve fare: anche la lavatrice va periodicamente pulita, dentro e fuori, lustrata e messa a nuovo per evitare, o almeno rimandare, il formarsi di fastidiosi “ospiti” come il calcare e la muffa, che non solo possono vanificare il lavaggio appena concluso, con rischio di odori e macchie anche sul bucato, ma addirittura possono danneggiare la lavatrice (il calcare, soprattutto) con tutte le conseguenze del caso.

Meglio essere preparati dunque, meglio ancora prevenire che curare: a volte bastano alcune piccole precauzioni, e una routine di pulizia, per evitare l'insorgere di muffe, calcari e cattivi odori. Una strategia utile e che allungherà (di molto) la vita e la durata di uno degli elettrodomestici più importanti della vostra casa.

Come pulire la lavatrice: l'esterno

Cominciamo dall'esterno, come è giusto che sia: sembra facile e veloce, ma è meglio comunque sempre starci attenti. Per pulire bene la lavatrice, all'esterno, può bastare semplicemente un buon spray sgrassante: passate bene tutte le “pareti”, l'oblò e lo sportello, e i punti di contatto tra gli angoli, le guarnizioni, le parti mobili. In alternativa, un classico rimedio naturale: una bella “spolverata” a suon di acqua e aceto.

Come pulire la lavatrice: il cestello

Fatto l'esterno, si prosegue con l'interno. Il passo successivo il cestello: per cominciare ci sarà da la vare la vaschetta dei detersivi, con un po' di acqua calda e uno sgrassatore. Per la parte interna consigliamo invece di procedere con un panno umido imbevuto in acqua e bicarbonato, ma anche solo acqua e succo di limone.

Come già per la pulizia esterna, il “lavaggio” dev'essere molto accurato: non dovete dimenticare nessun angolo, nessuna guarnizione. Una volta fatto e finito, il consiglio è di procedere con un lavaggio a vuoto a 90 gradi, così da eliminare i residui di sporco e i batteri ancora sopravvissuti.

Pulire la lavatrice: specialisti a Brescia

Non sempre potrebbe bastare una pulizia “homemade” per rimettere in sesto la nostra lavatrice. Ci vuole tempo, e un po' di pratica: non è peccato dunque delegare il lavoro a chi se ne intende. Di seguito un breve elenco di artigiani, idraulici e negozi specializzati anche nella pulizia della lavatrice, e nella riparazione di elettrodomestici.

A Brescia segnaliamo Sare Service in Viale Italia 6/C (telefono 030 3756329), Euroricambi Piazza in Via Milano 29 (telefono 030 3117788), Ar Servizi in Via Fratelli Bonardi 10 (telefono 030 48371), Zamboni Servizi in Via Bezzecca 29 (telefono 030 392091).